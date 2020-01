Homem teria estuprado a própria sogra na ausência da esposa

PUBLICIDADE 

Um homem de 45 anos teria estuprado a sogra, de 77 anos, na cidade de São gonçalo do Gurguéia. A denuncia foi feita por vizinhos da idosa, que teria sofrido o crime dentro de sua própria residência.

Segundo as autoridades, o caso aconteceu no último sábado (18), por volta do meio-dia. O suspeito reside com a filha da vítima e quando ela saiu de casa, o homem, que estava bêbado, acabou cometendo o estupro.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito prestou depoimento, mas foi liberado logo em seguida, pois foi conduzido para a delegacia dois dias após o ocorrido, não configurando o flagrante. O caso segue sendo investigado.