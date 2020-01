Homem tenta matar amigo por trocas de mensagens com a ex-mulher

PUBLICIDADE 

Um homem de 22 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (7) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, suspeito de atirar na cabeça de um amigo.

De acordo com as autoridades locais, O crime foi motivado por ciúmes da ex-namorada do suspeito. Ele teria descoberto que a mulher e a vítima trocavam mensagens, após flagrar nudes no celular da ex.

A tentativa de homicídio, no entanto, rendeu somente alguns ferimentos a vítima. O homem confessou ser o autor dos disparos quando foi abordado pelas autoridades. Ele entregou a arma utilizada, um revólver de calibre 32, e munição e foi autuado.