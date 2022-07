Homem suspeito de estuprar mulher após invadir a casa dela é preso poucas horas depois em MT

Neste domingo, 24, um suspeito de estuprar uma mulher de 47 anos em Araguaiana, a 570 km de Cuiabá, foi preso poucas horas depois do crime

Neste domingo, 24, um suspeito de estuprar uma mulher de 47 anos em Araguaiana, a 570 km de Cuiabá, foi preso poucas horas depois do crime. Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu a casa dela durante a madrugada para violentar sexualmente a vítima.

Após, dar entrada em uma unidade de saúde, a vítima contou aos militares que foi surpreendida pelo suspeito, de 33 anos, dentro da casa dela.

A vítima relatou aos policiais que o homem teria oferecido dinheiro para manter relação sexual com ela, porém, a mulher negou.

Foi quando, o suspeito enforcou a vítima fazendo ela desmaiar, consumando o estupro logo em seguida.

Com as características do envolvido, a polícia encontrou o suspeito na residência do pai dele.

O homem foi conduzido para a delegacia em Barra do Garças, a 509 km de Cuiabá.