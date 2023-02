Homem suspeito de estuprar e matar cadela é preso

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos aos animais

Um homem que estava sendo procurado pela polícia suspeito de estuprar uma cadela em Xinguara, no sudeste do Pará, foi preso no fim da tarde deste último sábado (4).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos aos animais. O homem segue preso e à disposição da justiça.

Os estupros ocorreram na quinta (2) e na sexta (3). O animal não resistiu e morreu. O caso é investigado pela delegacia do município de Xinguara.

Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram o homem estuprando a cadela. Outra gravação mostra o animal agonizando, já na sexta (3), após ter sido vítima do crime.