Homem se passava por policial para estuprar mulheres

No sábado (2), a Polícia Civil prendeu um homem de 45 anos suspeito de estuprar duas mulheres, em Maceió (AL), no mês passado.

De acordo com a delegada Teila Rocha, o suspeito se passava por policial para se aproximar das vítimas e logo em seguida estuprá-las.

“Os estupros ocorreram nos dias 21 e 24 de setembro. Ao dizer que era policial, ele as obrigava a entrar no carro e levava para o canavial no bairro do Benedito Bentes, onde mantinha conjunção carnal sem o consentimento delas”, contou.

Com a ajuda do Núcleo de Gestão de Informações do Ministério Público Estadual, a polícia conseguiu localizar o suspeito.