Homem se passava por mulher para cometer estupros

Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de uma série de estupros, em Fortaleza (CE). De acordo com as investigações, o preso usava uma rede social em nome de uma mulher para atrair as vítimas.

O suspeito ofertava emprego como babá e violava as vítimas quando tinha oportunidade. A prisão é resultado do cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Os policiais recolheram aparelhos telefônicos e vários vídeos que comprovam o crime. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o caso.

A Polícia Civil informou que, nesta segunda-feira (30), dará mais atualizações sobre o caso.