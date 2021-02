Homem se passa por Bruno Mars e dá golpe de R$ 535 mil em idosa

PUBLICIDADE

Uma idosa de 63 anos que acreditava manter um relacionamento virtual com o astro americano da música Bruno Mars teve um prejuízo de cerca de R$ 535 mil depois de depositar na conta do homem tal valor. Porém, tudo não passou de um golpe.

Segundo o TMZ, a mulher contou à polícia de Houston que o falso Mars dizia que largaria turnês para ficar com ela. Ele também pedia alguns valores para ajuda de custo. Com a confiança sendo alimentada por meio de mensagens carinhosas e fotos, ela acabou por se sentir segura em depositar dois cheques em duas contas diferentes.

O primeiro cheque foi no valor do equivalente a R$ 53 mil e um outro no valor de aproximadamente R$ 482 mil com a cotação do dólar atual.

A polícia afirma que o dinheiro foi parar nas contas bancárias de um homem chamado Chinwendu Azuonwu, preso sob acusação de lavagem de dinheiro, e do cúmplice Basil Amadi, que enfrenta acusações semelhantes.

Agora a polícia espera que a dupla ajude a pegar uma quadrilha bem maior, que pode estar agindo em outros países com outras vítimas.

As informações são da Folhapress