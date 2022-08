Homem se masturba, chama jovens para entrar em carro, é preso

Segundo informações da delegacia, o homem foi agredido por mãe de uma das vítimas

Um homem foi preso em flagrante quando estava sem roupa, se masturbando dentro de um carro e chamando jovens para entrar no veículo. Levado para a delegacia do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, foi alvo de agressões físicas e xingamentos.

“Cabra safado, bandido. Vai, nojento”, gritam os moradores da área. Segundo informações da delegacia, a pessoa que agrediu o homem é mãe de uma das vítimas.

A prisão em flagrante aconteceu perto dos Correios, no Cordeiro, na segunda (29) e foi divulgada, por meio de nota, nesta terça (30).

A polícia informou que autuou o homem pelo crime de importunação sexual e ele ficará à disposição da Justiça.

O crime fica tipificado quando se “pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. A pena vai de reclusão de um a cinco anos.

Na nota, a polícia informou que o caso aconteceu quando três garotas, todas menores de idade, passavam pela rua. O homem, que estava sem roupas, chamou as jovens para entrar no carro, enquanto pratica os atos libidinosos.

Quando elas viram o que ele estava fazendo, conseguiram correr e chamar a polícia. Segundo informações repassadas pela corporação, já havia denúncias anteriores de que um homem estaria importunando sexualmente mulheres na área.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. O nome do homem preso não foi divulgado pela polícia.

Revolta



O caso de importunação sexual das três jovens revoltou os moradores da Zona oeste do Recife. Quando o homem chegou à Delegacia do Cordeiro, algemado e com as mãos para trás, foi agredido fisicamente e verbalmente.

O vídeo enviado para o WhatsApp da TV Globo mostra o momento em que o homem desce do carro entra na sala principal da delegacia. Havia muitas pessoas no local, principalmente, mulheres.

O homem passa pelas pessoas que já estavam esperando a chegada dele. É possível ouvir a voz de uma mulher chamando ele de “miserável”.

De cabeça baixa, bermuda e camisa azul, ele é abordado por uma mulher e leva pancadas na cabeça, sem reagir. Escoltado por policiais, o homem é levado para o interior da delegacia.