Homem se irrita e mata interno dentro de clínica após ser acordado

Um paciente de uma clínica para dependentes químicos foi preso suspeito de ter matado outro interno dentre da unidade. O suspeito, de 22 anos, foi detido após a realização de uma operação conjunta da Polícia Militar e Civil. O jovem confessou o crime e disse que cometeu o homicídio porque a vítima atrapalhava seu sono.

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (28). Na ocasião, o suspeito entrou em luta corporal com a vítima, um homem de 46 anos, e a estrangulou com uma toalha molhada.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro local, em Itariri-SP, mas veio a óbito antes de receber atendimento. Os profissionais de saúde desconfiaram dos hematomas no corpo do homem. Os funcionários da clínica alegaram que a vitima estava com falta de ar.

Uma equipe de investigadores foi acionada para apurar o caso e também desconfiou das marcas no corpo da vítima. Após isso, o advogado da clínica ligou e informou que um dos seguranças da unidade estava com o autor do crime em um quarto isolado, onde aguardava a chegada das autoridades.

Após ser questionado, o jovem confessou o crime e disse que a vítima incomodou o sono dele, quando andava pelo quarto. Ele detalhou o crime e disse que aplicou um mata-leão para colocar o interno para dormir.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).