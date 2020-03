Homem se irrita com deboche e mata vítima com pedaço de concreto

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso após matar um morador de rua com um pedaço de concreto. De acordo com as autoridades, o suspeito confessou que acertou a vítima 15 vezes na cabeça. O homem alegou que resolveu se vingar após se sentir ridicularizado em uma festa.

O caso aconteceu na noite de sábado (7), na rodoviária de Nazário, Goiás. Nenhum dos envolvidos foi identificado pela polícia.

Conforme a polícia civil, a vítima foi para a rodoviária e o autor foi tirar satisfação. Dentro do banheiro, os homens se desentenderam, e o autor do crime deu um mata-leão na vítima. Depois, pegou um bloco de concreto e jogou 15 vezes na cabeça dela.

A vítima morreu na hora. O homem foi detido logo em seguida e levado para a Delegacia de Trindade, onde é realizado os flagrantes de Nazário durante o plantão. O homem, que já possui várias passagens pela polícia, foi autuado por homicídio qualificado.