Homem se assusta com jacaré de 2 metros na garagem

Nesta quarta-feira (12) um homem que mora em North Port, na Flórida, nos Estados Unidos, encontrou um jacaré de 2,1 metros de comprimento.

O homem chamou a polícia, que foi até a residência e resgatou o réptil, que é um animal protegido na Flórida.

“Devolvemos o confuso jacaré para o canal de origem”, diz a mensagem do Departamento de Polícia de North Port, que acompanha as fotos do animal ao lado do carro do proprietário da garagem e cercado por lixo.