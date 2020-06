Homem salva criança pendurada no 6º andar de prédio e ganha recompensa

Um trabalhador chinês salvou uma criança de 5 anos que estava pendurada em uma janela de um prédio. Hu Yunchuan estava andando próximo ao local do acidente, quando viu a menina pendurada no lado externo da janela, que estava no 6º andar do prédio.

A menina teria saído pela janela à procura da mãe, que havia saído e deixado a garotinha sozinha em casa. Hu Yunchuan se aproximou do local e viu uma multidão do lado de fora do prédio residencial. Ele então tentou abrir a porta da frente do apartamento com outro morador, mas nenhum deles conseguiu entrar no edifício. O jovem então pensou rapidamente e escalou a fachada do edifício pela janela do vizinho do andar de baixo, sem qualquer proteção.

Em uma ação rápida, Hu Yunchuan resgatou a criança e foi aclamado como herói. Apelidado como “homem aranha” da vida real, pela imprensa local, Hu ganhou da empresa onde trabalha um apartamento no valor de 600 mil yuanes – mais de 423 mil reais – por salvar a vida da menina.