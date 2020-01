Homem sai para entregar encomendas e é encontrado morto

Um empresário foi encontrado morto na noite de terça-feira (7). Ele saiu para realizar entrega de encomendas e foi vítima de tiros no meio do caminho, vindo a óbito dentro do próprio carro.

O homem era dono de duas lanchonetes em Fortaleza-CE, cidade em que o crime aconteceu. Ele saiu para entregar bolos e salgados, uma vez que os clientes estavam reclamando que seus funcionários não estavam realizando as entregas.

O empresário era casado e tinha quatro filhos pequenos, de idades não especificadas.