Homem retira enorme quantidade de larvas vivas da cabeça

Um pedreiro de 49 anos identificou larvas comendo a própria cabeça. Evaldo Araújo Chaves já está com os parasitas desde a semana passada e relata não aguentar mais de dor. Ele chegou a receber atendimento em hospitais públicos, mas afirma que os ferimentos pioraram nos últimos dias.

Evaldo é de Praia Grande-SP. A família percebeu que Evaldo estava com larvas na cabeça no fim da semana passada. A esposa dele conta que ela percebeu durante uma viagem à São Paulo quando ele sentou no colo dela e ela viu as larvas andando. Eles foram ao hospital e algumas foram retiradas com pinça.

Ainda segundo a esposa, logo depois, o marido foi encaminhado a outro hospital em São Paulo, onde as equipes médicas relataram terem retirado todos os parasitas e enfaixaram a cabeça do paciente.

No sábado (25), a mulher retornou ao hospital com o marido e médicos identificaram que ainda havia larvas na cabeça do pedreiro.

A mulher afirma que foi com Evaldo ao hospital em Praia Grande e o médico indicou que era necessário fazer um curativo. No hospital, colocaram um remédio e 25 larvas saíram quase instantaneamente.

A família acreditou que já haviam saído todos os parasitas, mas, quando Evaldo foi fazer o curativo no domingo (26), os enfermeiros afirmaram que ainda haviam larvas em sua cabeça. Foram retiradas algumas e feitos exames, que constaram diversos buracos na cabeça do pedreiro, já que a larva se alimenta do tecido subcutâneo, muscular, segundo especialista.

Com a piora, a família pediu ajuda nas redes sociais e acabou conseguindo uma vaga para tratamento em São Paulo.

Conforme explica o neurocirurgião João Luis Cabral, a larva (camada ‘berne’) não é comum na cidade, e sim em regiões de agropecuária, onde há mais bovinos e equinos. A larva, segundo o neuro, pode ser contraída por falta de recursos básicos sanitários, falta de higiene e até mesmo falta de orientação.