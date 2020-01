Homem que usou suástica em bar é denunciado e vira réu

PUBLICIDADE 

José Eugênio Adjuto foi flagrado em um bar com uma suástica nazista no braço em bar da cidade de Unaí e foi denunciado. O fazendeiro agora é réu pelo crime de apologia ao nazismo. Caso condenado, ele pode pegar até cinco anos de reclusão, além de ser obrigado a pagar multa. De acordo com a ocorrência, Adjuto fabricou artesanalmente a braçadeira com o símbolo nazista e foi até o bar.

O crime está previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716/89, que proíbe a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizam a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do regime nazista.

O Ministério Público informou que, mesmo alertado por outras pessoas do estabelecimento, ele se recusou a tirar a suástica do braço. Ainda segundo o MP, “o homem possui posicionamentos extremistas e conhecimento histórico sobre a 2ª Guerra Mundial, bem como a representatividade do símbolo”.