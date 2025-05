Homem que queimou bíblia em vídeo é encontrado morto a tiros no interior do Ceará

Um homem de 47 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (14), em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, interior do Ceará. A vítima havia se envolvido em uma polêmica dias antes, após publicar um vídeo nas redes sociais queimando uma bíblia — objeto que, segundo a Polícia Civil, teria sido furtado.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo apresentava marcas de tiros. A Polícia Civil apura se o homicídio tem relação com o vídeo divulgado no último dia 4 de maio.

O homem estava sendo investigado pelos crimes de furto, dano e vilipêndio de objetos de culto religioso, ocorridos no último sábado (10). A SSPDS informou ainda que ele tinha antecedentes criminais por lesão corporal dolosa.

A Delegacia Regional de Tianguá é responsável pela investigação do caso. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do assassinato segue em apuração.