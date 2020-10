Homem que perdeu globo ocular após ser espancado recebe alta

PUBLICIDADE

Um homem de 37 anos que foi espancado por um desconhecido e ficou gravemente ferido recebeu alta hospitalar. A família de Rafael Nunes dos Santos buscou o paciente na tarde dessa quinta-feira (15). A vítima teve traumatismo craniano e perdeu o globo ocular esquerdo devido às agressões.

A irmã de Rafael, a psicóloga Raquel Kelly Nunes dos Santos, de 28 anos, relatou que o irmão morava em Jundiaí-SP e é formado em direito. No entanto, ele havia se mudado para a região do Vale do Ribeira há sete meses para concorrer por uma vaga de um concurso público. Após não ter sido aprovado e devido à pandemia, o advogado foi obrigado a ficar mais um tempo em Registro, no interior de São Paulo. Nesse período, ele passou a viver em situação de rua.

Sem ter onde ficar, Rafael foi parar em um alojamento público da cidade, disponibilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). No entanto, ele foi brutalmente espancado. A família foi avisada do ocorrido no sábado (19), após testemunhas encontrarem o rapaz às margens de um rio.

Rafael estava debilitado e apresentava várias lesões, além de um corte profundo na região da testa e boca. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro.

Apesar de ter ficado entre a vida e a morte, Rafael se recuperou. Nos 26 dias em que ficou internado, o rapaz passou por várias cirurgias e ficou em coma induzido por boa parte do tempo. A mãe de Rafael, a aposentada Genessi Nunes, de 55 anos, relatou ao Portal G1 que o filho está bem agora, já anda sozinho e consegue falar. Os avanços dele surpreenderam a família, devido ao estado em que ele se encontrava. No entanto, a família acredita que a agressão deixará sequelas em Rafael.

Os suspeitos de agredirem a vítima ainda não foram presos, mas o caso segue em investigação pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade.