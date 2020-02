Homem que invadiu e estuprou uma mulher dormindo é indiciado

PUBLICIDADE 

Após ser autuado em flagrante por crime de importunação sexual e furto do celular da vítima, Tácio Conceição Bonfim foi indiciado pela Policia Civil por estupro de vulnerável e roubo qualificado. O caso aconteceu e, Caraíva, na Bahia.

O suspeito invadiu a casa da vítima, localizada na comunidade de Porto Seguro, e cometeu o estupro enquanto estava dormindo. O homem entrou na casa da mulher escalando uma escada. Na fuga, ainda roubou o celular da dela.

O suspeito teve a prisão preventiva decretada no dia 28 de janeiro. Ainda conforme o delegado, ele foi transferido para o presídio de Eunápolis, no dia 31 de janeiro e permanece custodiado no local.

A mulher detalhou que o homem só parou com as agressões após ouvir o barulho feito pelo companheiro dela, que dormia em outro cômodo da casa. O homem tinha fugido por uma parte destelhada da casa.

Ainda na postagem, a vítima informou que o homem foi preso depois de ser encontrado por populares na mesma comunidade onde ocorreu o estupro.