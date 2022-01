Homem que furtou mais de R$1,5 milhões é preso em Sete Lagoas

O suspeito chegou a se esconder em outras cidades do interior de Minas e na capital, no entanto, foi encontrado em Juatuba

Suspeito de furtar mais de R$1,5 milhões de uma empresa em Sete Lagoas, região central de Minas Gerais, um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira,12.

Conforme informou a Polícia Civil, o suspeito estava hospedado em um hotel na cidade de Juatuba. Junto ao homem, os agentes apreenderam uma arma, munição e porções de droga.

Ainda segundo a polícia, o caso aconteceu no último domingo, 9, quando o suspeito escalou a sede da empresa e levou o dinheiro. Ele chegou a se esconder em outras cidades do interior de Minas e na capital, no entanto, foi encontrado em Juatuba.

As investigações continuam para averiguar a participação de outras pessoas ligadas ao crime.