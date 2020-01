Homem que estuprou enteada de 12 anos responderá em liberdade

PUBLICIDADE 

Suspeito de ter estuprado a enteada de 12 anos foi preso na última quarta-feira (22) no município de Luís Correia, distante 346 km ao Norte de Teresina.

Segundo as autoridades, a denúncia foi feita no mês de dezembro. A criança relatou o caso para a tia, que fez a ocorrência na polícia civil. Depois do inquérito realizado e decretada a prisão preventiva, o homem acabou fugindo.

Encontrado na última terça-feira (21), foi cumprido o mandado de prisão preventiva. No entanto, o juiz da comarca de Luís Correia decidiu que ele vai responder pelo crime em liberdade.