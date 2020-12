Homem que enterrava cadáveres de forma clandestina sofre atentado

PUBLICIDADE

Eliseu Barbosa de Oliveira Junior, conhecido como Jr Barbosa, foi alvejado por mais de 10 tiros. Ele foi internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), conforme relatou a unidade nessa quinta-feira (24). Jr Barbosa foi acusado de integrar um grupo de extermínio e enterrava as vítimas, de forma clandestina, no cemitério de São José, em Maceió-AL.

O atentado ocorreu durante a madrugada. De acordo com o boletim médico, Jr Barbosa foi atingido em várias partes do corpo. Assim que deu entrada no hospital, o paciente passou por procedimentos e se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em 2014, a polícia apontou Jr Barbosa como o líder de uma quadrilha de extermínio.