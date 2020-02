Homem que cortou garganta de jovem e tirou selfies com o corpo deve pegar prisão perpétua

PUBLICIDADE 

Brandon Clark, de 21 anos, acusado de assassinar uma influenciadora digital norte-americana, Bianca Devins, se declarou culpado de assassinato em segundo grau. O homem cortou a garganta da jovem de 17 anos após vê-la beijando outro homem em um show, no ano passado.

A confissão de Clark aconteceu nesta segunda-feira (10), em um tribunal de Utica, no estado de Nova Iorque. De acordo com o promotor do caso, o assassino pode receber uma sentença de 25 anos até prisão perpétua. Durante o depoimento, o homem admitiu que cortou a garganta da vítima várias vezes. A motivação seria ciúmes da jovem, apesar dos dois não namorarem.

“Acho que preciso entender o que fiz e não posso desfazer o quanto quero”, disse Clark no tribunal. “Eu sei que desculpas não são o bastante e não vai mudar o que eu fiz”, finalizou.

Devins era conhecida entre seus 170.000 seguidores no Instagram como uma garota que postava sobre moda emo e videogames. A jovem foi assassinada em 14 de julho do ano passado.

O caso abalou todo o país depois que Clark, que tentou cortar sua própria garganta quando a polícia chegou ao local, postou fotos do corpo da vítima no Discord, um aplicativo de bate-papo popular entre os adolescentes.

Depois de se esfaquear, Clark se jogou em uma lona que cobria o corpo de Devins e começou a tirar selfies.