Homem que atirou na ex, matou sogra e cometeu suicídio premeditou crime, aponta investigação

PUBLICIDADE 

Um homem, de 36 anos, atirou na ex, matou a sogra, de 46 anos, e cometeu suicídio. De acordo com a polícia, o crime foi premeditado. A ex-companheira relatou à polícia que o homem possuía histórico de violência contra ela.

A investigação constatou que suspeito “premeditou friamente o crime”. Ao verificar o cenário do homicídio, a equipe da perícia constatou que o suspeito estava com dois carregadores e uma pistola, o que caracterizou a premeditação do crime. “Não houve tempo para discussão ou algo que pudesse desencadear uma violência”, explicou o delegado.

O crime ocorreu na segunda-feira (11), em Costa Rica-MS. Para o andamento das investigações, a polícia contará com o depoimento do filho do casal, de 11 anos. A criança irá depor perante um delegado e o relato terá a interlocução de uma psicóloga. Além da criança, vizinhos, policiais e bombeiros que atuaram no casa também serão ouvidos.

Além da vítima que foi baleada, o homem possuía registro de agressão contra outra pessoa que também era ex dele. A vítima mais recente, de 28 anos, precisou ser internada. Durante um depoimento informal, ela afirmou que sofreu agressões do ex-companheiro, mas não chegou a registrar boletim de ocorrência contra ele.

A jovem está consciente, orientada e estável no momento. Ela está em fase de recuperação após ter passado por um procedimento cirúrgico realizado pela ortopedia devido fratura de fêmur. A equipe médica ainda acompanha a recuperação da paciente em relação a um ferimento na região abdominal.