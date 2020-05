Homem perde o controle, cai com carro dentro de rio e morre

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (7), um motorista morreu na MT-224 após perder o controle e cair com seu carro dentro do Rio das Mortes, no município de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá.

O acidente aconteceu próximo a um conjunto de fazendas de uma empresa. Uma pessoa que viu o carro na água ligou para os bombeiros.

Quando o socorro chegou o veículo já estava submerso, mas foi localizado com a vítima morta dentro do carro.

O corpo da vítima foi entregue à Polícia Civil para laudo do IML.