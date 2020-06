Homem pede US$ 2 trilhões em processo contra a Apple

PUBLICIDADE

Após alegar que o seu aparelho, modelo iPhone 7, foi usado para desenvolver novas funções do iOS 12, o americano Raevon Terrell Parker pediu a quantia de US$ 2 trilhões (R$ 9,8 trilhões) de indenização à empresa Apple.

O valor requerido por Parker é superior ao Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Segundo o IBGE, o PIB brasileiro somou R$ 7,3 trilhões em 2019. O processo está em tramitação na justiça norte-americana desde março de 2019, no entanto, devido a um novo ajuizamento, realizado em 1º de junho, o caso veio a público.

De acordo com a acusação, Parker teria levado seu iPhone 7 até a Apple Store da Saint Louis Galleria, a fim de realizar um conserto. Antes de devolver o aparelho, funcionários da empresa alegaram que o telefone teria novas funções.

Em um documento escrito por Parker, ele afirma que a Apple teria trocado os aparelhos porque descobriu novos recursos em seu iPhone que foram usados para o desenvolvimento do iOS 12. De acordo com Parker, através das informações recolhidas, a empresa desenvolveu a tecnologia de chamada em grupo no FaceTime, comunicação mais rápida entre dispositivos, além da opção de ignorar informações na tela de carregamento inicial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Parker, o celular que, segundo ele, foi trocado é o precursor desses novos mecanismos e, por isso, ele pede a indenização trilionária.

A Apple alegou que Parker não havia apresentado nenhuma queixa na época do conserto. Parker chegou a solicitar uma indenização de US$ 2 trilhões, mas o tribunal a julgou como improcedente após a empresa acusada apelar. Em 1º de junho deste ano o processo foi retomado sob novas alegações de Raevon Terrell Parker em que ele reivindica as patentes do iOS 12 e do iOS 13. Nesse processo, ele pede a quantia de US$ 1 trilhão.