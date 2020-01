Homem passa por cirurgia após tomar viagra para touros

PUBLICIDADE 

Após tomar um estimulante sexual usado para a reprodução de touros, um homem mexicano sofreu uma ereção de três dias e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ele afirmou que planejava se relacionar com uma mulher de 30 anos.

Ele está internado em uma unidade de saúde em Reynosa, no México. De acordo com os médicos do hospital, ele havia tomado um estimulante sexual usado para revigorar touros para inseminação.

A identidade do paciente não foi divulgada e não houve atualizações sobre seu estado de saúde após o procedimento.