Homem nu invade igreja em AL durante surto psicótico e é internado

Imagens de um homem nu invadindo uma igreja católica em Pilar, cidade da Região Metropolitana de Maceió, viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (17). O episódio causou espanto entre os fiéis que presenciaram a cena.

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, o homem responde por tentativa de homicídio e estava em liberdade há sete meses, cumprindo pena com uso de tornozeleira.

Ainda durante a manhã, ele foi visto circulando completamente nu pelas ruas do município. A família informou que o jovem passa por tratamento psiquiátrico e estava em um episódio de surto psicótico.

Com o apoio dos parentes, a Guarda Municipal conduziu o rapaz até o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde recebeu atendimento inicial. Posteriormente, ele foi transferido e internado no Hospital Portugal Ramalho, em Maceió, referência no cuidado em saúde mental no estado.