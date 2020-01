Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava 

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (15), um funcionária da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) morreu eletrocutado enquanto trabalhava.

Um vídeo mostra o momento em que o funcionário sofre a descarga elétrica. Os colegas de trabalho observam sem entender o que estava acontecendo e depois se desesperam.

José Wellington Locio dos Santos Filhos tinha 37 anos. O Sindicato dos Urbanitários da Paraíba publicou uma nota lamentando a morte do funcionário. O enterro acontece na tarde desta quinta-feira (16).

O sindicato ainda informou que o funcionário não usava equipamentos de segurança no momento do acidente. A Cagepa declarou que está investigando o caso, que ocorreu em Belém de Brejo do Cruz-PB.