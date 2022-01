Homem morre e filha de 4 anos é baleada durante atentado no interior do RN

De acordo com a polícia, João Paulo estava consertando um veículo na garagem de sua casa quando dois homens armados o abordaram

Na noite da última quarta-feira, 12, um homem foi assassinado na frente da filha de 4 anos. O caso aconteceu em Alto do Rodrigues, interior do Rio Grande do Norte. Segundo informações da polícia, a criança foi atingida na perna e está hospitalizada.

De acordo com a polícia, João Paulo do Nascimento, 33, estava consertando um veículo na garagem de sua casa quando dois homens armados chegaram no local. Testemunhas afirmam que os suspeitos chamara a vítima e quando ela se aproximou, os homens dispararam diversas vezes com arma de fogo.

A filha de João Paulo estava próxima do pai e foi atingida na perna. O pai tentou correr, no entanto, foi alcançado no meio da rua. Os criminosos fugiram logo depois da execução.

A menina foi levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) em Mossoró. Conforme informou o hospital, ela se encontra em recuperação na ala infantil.

O crime, bem como a sua motivação, será investigado pela Polícia Civil da cidade de Macau.