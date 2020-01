Homem morre durante operação da Polícia Militar no Rio

PUBLICIDADE 

Um homem morreu durante operação da Polícia Militar na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele era morador do local e presbítero de uma igreja em Olaria. Samuel Meneses da Conceição, 37 anos, passava pela Rua São Lucas, nesta quarta-feira (22), quando foi atingido.

Samuel é pai de quatro filhos e estava a caminho no novo emprego, onde começaria hoje. Segundo moradores, o tiro que o atingiu foi feito por policiais.

“Ali, naquele local, não tem como ter sido bala de bandido. Sem chance. E sem chance de a polícia ter confundido ele com bandido. Eles vieram na maldade. Ali é a rua onde tema feirinha. Os bandidos não ficam naquele lugar”, afirmou uma testemunha.

O homem foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas mas já chegou morto na unidade, segundo a Secretaria de Saúde. O corpo dele será levado para o Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por uma necrópsia que indicará quantos tiros o atingiram.

“Nós tomamos conhecimento desse triste episódio. Houve disparo de marginais antes da nossa chegada. A nossa operação era na Vila Cruzeiro, mas ele foi ferido no Parque Proletário. Uma investigação será feita pela Polícia Civil e um inquérito será aberto na Corregedoria da Polícia Militar”, disse o porta-voz da PM, Coronel Mauro Fliess.

Em nota, a Polícia Militar informou que durante a operação na Vila Cruzeiro houve confronto, com dois criminosos e material entorpecente apreendidos. E que uma equipe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) esteve no Hospital Estadual Getúlio Vargas e constatou a entrada de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo.