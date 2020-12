Homem morre após sofrer acidente com galão de etanol

PUBLICIDADE

O técnico de telecomunicações Willian Matoso, 30 anos, faleceu na cidade de Ponta Grossa, interior do Paraná, após ser vítima de um explosão de etanol durante um churrasco. As informações são do site Banda B.

O episódio trágico aconteceu após Willian colocar um galão de etanol perto do fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade, local em que ficou internado por três dias, porém não resistiu aos ferimentos.