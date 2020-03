Homem morre após ser atingido por cilindro de ar-condicionado

Um homem morreu após ser atingido por um cilindro de ar-condicionado. O técnico de manutenção de máquinas Flávio Antonio de Almeida, 44 anos, realizava um trabalho em uma loja de roupas, quando parte do equipamento estourou e lhe atingiu o rosto.

O acidente aconteceu na sexta-feira (28), em Quirinópolis-GO. O cilindro estava nos fundos da loja de roupas. Um funcionário do estabelecimento viu o acidente, mas não foi atingido.

A Polícia Técnico Científica realizou perícia no local e disse que a explosão aconteceu devido a uma alta pressão dentro do cilindro. Entretanto, ainda não é possível saber o que causou o aumento de pressão. O equipamento era soldado com solda simples, e a perícia dirá se isso contribuiu ou não para o acidente.

A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo para afirmar as causas do acidente e da morte. O documento deve ficar pronto em 30 dias.