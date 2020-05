Homem morre após ser atacado por vespa asiática “assassina”

PUBLICIDADE 

Um apicultor de 54 anos, foi atacado por uma vespa asiática e veio a óbito pouco tempo depois. O ataque aconteceu em Galiza, na Espanha, enquanto o homem cuidava de uma colmeia. A picada atingiu a região da sobrancelha.

Um amigo do homem foi quem encontrou a vítima caída no chão. O serviço de emergência foi acionado, mas a equipe médica apenas confirmou a morte do apicultor. A espécie de vespa “assassina” foi vista pela primeira vez no ano passado nos Estados Unidos e tem uma picada que pode ser, em alguns casos, letal aos seres humanos.

Um apicultor de Washinton relatou ter encontrado milhares de abelhas com as cabeças arrancadas do corpo. A maior suspeita é de que as vespas asiáticas tenham atacado a colmeia.

Os especialistas ainda não sabem explicar como a vespa chegou pela primeira vez na América do Norte. No entanto, os insetos são frequentemente transportados em cargas internacionais.