Homem morre após pular o muro da própria casa, cair e bater a cabeça 

Um homem de 57 anos morreu após pular o muro da própria casa e bater a cabeça. A informação foi confirmada pela polícia nesta terça-feira (7). Cicero Marinho de Espindula pulou o muro após chamar no portão de casa e ninguém escutar. Ele acabou caindo e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, a filha da vítima, de 38 anos, relatou aos policiais que no dia 23 de dezembro, o pai chegou na residência em que morava e chamou a família para que abrissem o portão, porém ninguém o escutou.

Em seguida, ele resolveu pular o muro para conseguir acessar o interior do imóvel. Nesse momento, o autônomo subiu no muro do vizinho, mas o local tinha uma lança, o que o fez cair e fraturar o pulso direito.

Além do ferimento, Cicero bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Na data, a família acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Ele ficou internado desde o fim de dezembro, mas nesta terça-feira (7), não resistiu e veio a óbito. O caso ocorreu em Praia Grande-SP e foi registrado como morte acidental.