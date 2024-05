Homem morre após invadir batalhão da PM e ameaçar policiais com uma faca em SP

Na quinta-feira (9), um incidente fatal ocorreu na Vila Maria, zona norte de São Paulo, envolvendo um homem e um policial. O homem invadiu o batalhão da Polícia Militar (PM) na área e ameaçou um dos agentes com uma faca.

Em resposta à ameaça, o policial utilizou sua arma de fogo, resultando na morte do invasor.

Após ser alvejado pelos tiros, o homem tentou fugir, mas acabou falecendo no estacionamento do 19°DP, localizado ao lado do batalhão. Os serviços de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, foram chamados para prestar socorro, mas todas as tentativas de reanimação foram infrutíferas.