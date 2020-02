Homem morre ao sofrer infarto durante baile da 3ª idade

PUBLICIDADE 

Após sofrer um infarto, um homem de 58 anos morreu durante um baile, no Centro de Convivência da Terceira Idade de Cianorte, no noroeste do Paraná.

No último domingo (23), o homem estava dançando, quando caiu. Os organizadores pararam a festa imediatamente. Os brigadistas do clube tentaram socorrer a vítima até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas prestaram o atendimento ao homem, mas ele não resistiu.

Segundo o clube, a vítima não era morador da cidade de Cianorte. Um amigo informou que o homem morava em Minas Gerais, para onde o corpo foi levado.