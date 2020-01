Homem morre ao ser cortado por animal que participava de briga de galo

PUBLICIDADE 

Um homem morreu durante uma briga de galo depois que uma lâmina amarrada na pata do animal rasgou seu abdômen. O caso aconteceu na Índia, mais precisamente, na vila de Pragadavaram.

Saripalli Venkateswara Rao, 55 anos, estava assistindo as brigas próximo aos organizadores. Um deles então, segurava um galo com a lâmina amarrada em seu corpo. O animal começou a se debater, e na tentativa de fuga, cortou Saripalli no abdômen. O corte profundo foi fatal.

A briga de galo é proibída em diveras áreas da região de Godavarim, estado onde ocorreu o fato. No entanto, durante as celebrações de Makar Sankranti, dia festivo no calendário Hindu, muitas pessoas organizam e participam desta modalidade proibída.

Ao menos 12 pessoas se machucaram durante as festividades, por conta das brigas de galo. A prática é proibída desde 1960, porém, nas áreas rurais, ainda é muito comum as apostas, mesmo que na clandestinidade.