Homem morre ao se afogar tentando atravessar uma barragem

Um homem, de 46 anos, decidiu se aventurar e atravessar uma barragem à nado. A aventura resultou em afogamento, na Barragem Antônio Luís de Souza, próximo à comunidade Marajó às margens da BR 251, no Estado de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender essa ocorrência no início da tarde desta segunda-feira, 27, e utilizou três viaturas terrestres, uma aeronave de resgate e dezoito militares. A vítima foi encontrada sem vida.

Chegando ao local, a equipe recebeu as informações de testemunhas, de que há cerca de 40 minutos, um senhor, que atravessava a barragem a nado, afundou. Após aproximadamente 20 minutos de busca, os mergulhadores encontraram o corpo submerso nas águas da barragem, conhecida na região como “Barragem do Luizinho”.

O homem oi retirado da água já com ausência dos sinais vitais, de imediato iniciou-se o protocolo para ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Após aproximadamente 45 minutos de procedimentos, infelizmente o senhor Antônio não resistiu e seu óbito foi declarado no local.

A cena foi preservada pela PMGO até a chegada da perícia.