Homem mira em boi, mas acaba acertando tiro no amigo

Um homem baleou um amigo no abdômen ao tentar matar um boi em uma chácara no sábado (21), em Sorriso-MT. Após comprar o animal, eles se reuniram no imóvel para matá-lo, mas não haviam prendido o bovino antes.

Solto, o boi fugiu em meio a uma mata. O homem, então, pegou uma espingarda para atingir o animal, mas acabou acertando o amigo.