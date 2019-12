Homem mata primo a facadas por ciúme da mulher

PUBLICIDADE 

A polícia procura José Batista da Silva, conhecido como Tatu. Ele é suspeito de matar o primo, Alfredo Mariano Filho, de 40 anos, a facadas por ciúmes da mulher, nesta quinta-feira (26).

De acordo com a polícia, a vítima e a mulher de José Batista estavam bebendo juntos em um bar quando o suspeito chegou ao local. Houve um desentendimento entre eles e o suspeito foi embora.

Ainda segundo a polícia, logo em seguida o suspeito retornou ao local com uma faca e desferiu uma facada na altura do pescoço de Alfredo, que morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais. O caso, que ocorreu em Morro Cabeça no Tempo-PI, será investigado pela polícia.

O suspeito deixou o local logo após o crime e até o momento não foi localizado pela polícia.