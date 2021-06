Homem mata os três filhos e a esposa

De acordo com o tenente Gabrine de Andrade, Flávio usou uma marreta para matar a família

Na madrugada desta terça-feira (15), um pedreiro de 42 anos assassinou a esposa e os três filhos, em São Domingos do Norte (ES). Após o crime, ele tirou a própria vida.

A Polícia Militar (PM) informou que o o autor dos crimes é Flávio Sandro Olmo. As vítimas foram identificadas como Eusivania Marcelino de Souza, esposa de Flávio; Laisla de Souza Olmo, filha de 18 anos; Ítalo de Souza Olmo, filho de oito anos; e Anelise de Souza Olmo, de quatro anos.

De acordo com o tenente Gabrine de Andrade, Flávio usou uma marreta para matar a família. “O autor teria esperado a família dormir e com golpes de marreta executado a família. Depois amarrou uma corda no telhado e se enforcou. As informações de parentes é de que o casal estava se separando, não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo passagem criminal do autor”, descreveu.

Os corpos foram encontrados pelo irmão de Flávio, que mora próximo onde aconteceram as mortes. Aos policiais, ele contou que a a sobrinha mais nova, Anelise, sempre passava na casa dele antes de ir para a escola.

Como já eram 7h30 e a sobrinha não apareceu, o irmão de Flávio foi até a casa e descobriu o que tinha acontecido. A Polícia Civil disse que não há mais detalhes a serem divulgados.