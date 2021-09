Homem mata mulher a facadas e é agredido por moradores

Os policiais informaram que eles eram um casal e que o homem confessou ter praticado o crime, motivado por ciúmes

Na quarta-feira (8), uma mulher foi morta a facadas, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). A Polícia Militar (PM) informou que m homem foi preso em flagrante depois de ser agredido por moradores da região.

A vítima foi identificada como Élida. De acordo com a Polícia Civil, ela estava com um homem, quando o acusado, Almir, chegou no local e a esfaqueou pelas costas.

Conforme a PM, vítima e preso viviam em situação de rua. Os policiais informaram que eles eram um casal e que o homem confessou ter praticado o crime, motivado por ciúmes.

A mulher chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O preso foi espancado pelos moradores da região e foi encaminhado à mesma unidade. Ele ficou sob custódia da PM.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil segue com a investigação do caso.