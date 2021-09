Homem mata inquilino que não pagou aluguel

O caso aconteceu na Serra, na Grande Vitória. O filho dele, de 20 anos, também está preso e responde por participação no crime

Nesta semana, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem, de 46 anos, acusado de matar a tiros um inquilino que não pagou o aluguel de um imóvel.

O caso aconteceu na Serra, na Grande Vitória. O filho dele, de 20 anos, também está preso e responde por participação no crime.

As investigações apontam que o jovem foi responsável por dar fuga ao pai. O crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 2020, no bairro Barcelona.

O filho responde por outro assassinato, registrado em 20 de abril deste ano. Pai e filho foram denunciados e são réus no processo criminal.

A polícia informou que dará mais detalhes em uma coletiva de imprensa. Os nomes dos presos e da vítima não foram informados.