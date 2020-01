Homem mata família e passa duas semanas com corpos em casa

PUBLICIDADE 

Um homem confessou ter matado a esposa, os três filhos e o cachorro da família na casa onde viviam, na Flórida, nos Estados Unidos.

A esposa Megan, de 42 anos, os filhos Alek, Tyler e Zoe, de 13, 11 e 14 anos, e o cachorro estavam desaparecidos há pelo menos duas semanas.

Anthony Todt, de 44 anos, omitiu o crime quando abordado por investigadores pela primeira vez. Na ocasião, ele disse que os filhos estavam em uma festa do pijama na casa de amigos, e sua mulher estava dormindo no andar de cima.

Os policiais, no entanto, sentiram um forte odor vindo de dentro da residência. As vítimas foram encontradas esfaqueadas e enroladas em cobertores no quarto principal da casa.

O homem está sendo acusado pelos quatro assassinatos e por crueldade animal.