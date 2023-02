Homem mata ex-namorada em serralheria em SP; polícia acha criança no local

O homem se entregou à polícia. As autoridades dizem que ele afirmou que o corpo da mulher estava na serralheria onde trabalhava

Rogério Martins, 41, foi preso depois de confessar que matou a ex-namorada Camilla Figueiredo Alves, de 29 anos. O crime aconteceu em Diadema (SP) por volta das 17h do sábado (4), de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O homem se entregou à polícia. As autoridades dizem que ele afirmou que o corpo da mulher estava na serralheria onde trabalhava.

Vítima estava grávida, diz irmã. Andreia Alves revelou em suas redes sociais que Camilla estava grávida de quatro meses.

Andreia afirma que a irmã foi assassinada com um facão. A Secretaria de Segurança Pública não informou a arma do crime.

Criança de 4 anos estava no local do crime. A polícia encontrou o corpo de Camilla e acionou o Conselho Tutelar, já que o filho do casal também estava na serralheria.

A criança vai ficar sob os cuidados de uma irmã de Camilla.

Homem era investigado por violência doméstica. Durante as investigações, os policiais encontraram um boletim de ocorrência que Camilla havia registrado contra o ex-namorado.