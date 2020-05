Homem mata ex-mulher, mas perde balas que seriam para se suicidar

PUBLICIDADE 

Um homem de 46 anos foi preso na noite destaquinta-feira (30), em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, após matar a ex-mulher, Thatiane Borges de Oliveira, de 37 anos, a tiros.

De acordo com as autoridades, Darci da Luz assumiu o feminicídio e disse que fez isso porque não aceitava o fim do relacionamento. O assassino disse que tinham se separado por causa das brigas por ciúmes. Há alguns dias, ele comprou uma arma para matar a ex-companheira e se suicidar caso não reatassem após uma conversa.

Ao se encontrar com a vítima e ter a resposta negativa, o homem assassinou Thatiane e fugiu da polícia. Durante a fuga, as balas que sobraram no tambor do revólver caíram, e impossibilitaram Darci de cometer o suicídio.

Thatiane trabalhava em uma fábrica de chocolates no período da madrugada e tinha uma filha de 5 anos com Darci, além de um filho de 19 anos. Ela já havia registrado duas medidas protetivas contra ele.

Darci foi preso em seguida, quando tentava se esconder num matagal. Segundo informações apuradas no local, Darci e Thatiane se conheceram no local de trabalho. Ele era casado, se separou e foi morar com ela. Tiveram uma filha e brigavam muito. Réu confesso, o autor deve responder por femicídio.

