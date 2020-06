Homem mata esposa com peça de caminhão

Durante a madrugada desta terça-feira (9) um homem assassinou a esposa com golpes de uma peça de caminhão em Paranaguá, no litoral do Paraná. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, Heros Ferreira, 32 anos, confessou que assassinou Steffany Caroline da Silva, 25 anos, na presença das duas filhos do casal, um bebê de 9 meses e uma menina de 4 anos.

Segundo a PM, a filha mais velha do casal precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por estar em choque, repetindo que “papai estava batendo da mamãe” Além disso, um familiar relatou que a menina disse “meu papai está preso, mas meu papai é bonzinho. Agora minha mamãe terá que arrumar outro papai para mim”.

Conforme o boletim de ocorrência, Heros relatou que foi insultado e humilhado pela esposa durante a noite de segunda-feira (8) e que, por volta das 2h20 da manhã, levantou para ir ao banheiro. Na volta, ele então pegou um pistão de caminhão, usado na residência como peso de porta, voltou ao quarto e desferiu vários golpes na cabeça esposa, segundo o portal R7. Após o crime, ele ligoou para a polícia e confessou o que havia feito.