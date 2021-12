Homem mata dono de bar por causa de R$ 5

O suspeito e a vítima, de 34 anos, teriam discutido e o homem foi expulso do local. Ele ainda teria assediado a filha do dono do estabelecimento

Um homem assassinou o dono de um bar por causa de uma ficha de consumo de R$ 5. O caso ocorreu em Tiros, no interior de Minas Gerais. Segundo testemunhas, o suspeito e a vítima, de 34 anos, teriam discutido e o homem foi expulso do local. Ele ainda teria assediado a filha do dono do estabelecimento. Pouco depois de sair do local, o homem voltou e atirou seis vezes contra o tórax da vítima. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu. Após o crime, o homem fugiu, mas capotou o carro na estrada próxima. Ainda assim, ele continuou a fuga a pé. A Polícia Militar foi acionada e identificou o suspeito, mas não o encontrou. Na casa do homem, a equipe encontrou cartuchos de calibre 32.