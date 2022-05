Homem mata companheira a facadas e, em seguida, é morto por grupo armado em Salvador

Na noite desta segunda-feira, 17, uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro, no bairro de Vale das Pedrinhas, em Salvador

Na noite desta segunda-feira, 17, uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro, no bairro de Vale das Pedrinhas, em Salvador. Após o crime, um grupo de homens armados atirou no suspeito, que também morreu no local. As identidades da mulher e do homem não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, as duas mortes aconteceram no interior de uma residência na Travessa Langor, na rua Raimundo Viana.

O casal discutia, quando o homem efetuou golpes de faca na companheira, que morreu no local. Após o feminicídio, o homem foi baleado por um grupo armado e também não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da residência.

Até o momento não se tem informações sobre autoria do crime e ninguém foi preso.

O Departamento de Polícia Técnica expediu guias de remoção dos corpos e realizou a perícia. A Polícia Civil vai investigar o crime.