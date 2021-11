Homem mata cachorro a facadas e ameaça fazer o mesmo com irmão

Quando retornou, já sem o cão, o homem afirmou ter “resolvido o problema”. A “resolução” feita por ele foi matar o cachorro com 23 facadas

Um homem, de 33 anos, foi preso neste domingo, 14, por matar o cachorro de estimação da família com 23 facadas e ameaçar fazer o mesmo com o irmão dele, de 22 anos. O caso ocorreu em Ipatinga, no Vale do Aço.

De acordo com o depoimento dado no registro do boletim de ocorrência, a irmã do acusado afirmou que tinha dois cachorros da raça labrador e gostaria de doar um deles. O homem disse então que daria o cachorro a um conhecido. Após isso, ele saiu com o animal.

Quando retornou, já sem o cão, o homem afirmou ter “resolvido o problema”. A “resolução” feita por ele foi matar o cachorro com 23 facadas e abandoná-lo em um rotatória.

Incrédulos, os familiares do acusado foram até o local e constataram que o animal estava, de fato, morto à facadas. Ao ser questionado do porquê agiu daquela maneira, o suspeito se irritou e agrediu seu irmão com socos.

Ainda durante a briga, ele pegou uma faca e começou a ameaça e a chutar o portão da casa do familiar, dizendo que faria com ele o mesmo que fez com o cachorro. O homem foi preso e a denúncia foi encaminhada para a Polícia Civil.